マクレガーと「世紀の一戦」　ロシアのハビブ・ヌルマゴメドフが勝ち【動画・写真】

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アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ（UFC）ルールでの両者の試合は、０６日に米ネヴァダ州ラスベガスのTモバイル・アリーナで行われた。
ヌルマゴ×マクレガー＝決着シーン②＆赤シャツの男がオクタゴンに乱入しマクレガーを後ろから殴る！！！ RT @Hamderlei Khabib chokes out McGregor and a wild brawl ensues. A spectacular event has devolved into chaos. #UFC229 pic.twitter.com/n6octA8TTS— MMA.vaobhr (@vaobhr) 7 октября 2018 г.
マクレガーは総合格闘技大会「UFC」の顔だ。彼の主な試合全ての観戦チケットと視聴分だけ支払うペイパービューは全て、素晴らしい売れ行きを示している。
Khabib Nurmagomedov improves to 27-0 in his MMA career, handing Conor McGregor his 1st defeat in a UFC title fight. #UFC229— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 7 октября 2018 г.
According to FightMetric, Khabib outlanded McGregor 70-51 in significant strikes, including 45-6 on the ground. pic.twitter.com/3r4C2Rsx8j
一方、通算２６戦全勝で４月にはアル・アイアキンタ（米）に勝利しロシア人初のＵＦＣ王者となったヌルマゴメドフの人気は、インスタグラムの４８０万人というフォロワー数が物語っている。ヌルマゴメドフは 自らのキャリアで１試合も負けていない。
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