露米軍の艦艇が異常接近中のロシア兵の反応がネットで評判【動画】

スプートニク日本
太平洋艦隊は先に、米海軍イージス巡洋艦「チャンセラーズヴィル」がロシア海軍のウダロイ級駆逐艦「アドミラル・ヴィノグラドフ」の針路を突如横切ったため、ロシア側は緊急操船を行ったと発表した。
DEVELOPING: A U.S. Navy guided-missile cruiser was forced to execute emergency moves after a Russian destroyer came within 100 feet of the American ship in the Philippine Sea, with Russian sailors seen sunbathing during pass the Navy is calling “unsafe.” https://t.co/qHg5uQfbiW pic.twitter.com/iqbrYbzUor— World News Tonight (@ABCWorldNews) 7 июня 2019 г.
このインシデントを受け、多くのメディアが報道。特に、ロシア艦艇上で「日光浴中」のロシア兵に注目が集まった。
ツイッターでは次のような声が寄せられた。
「米軍艦では完全なパニックであろう一方、ロシア海兵は駆逐艦のヘリパッドで日焼け中」
「ロシア海兵はただリラックス」
「大騒ぎの米国側と看板で日光浴中のロシア人。最高！」
「ロシア海兵の船上生活は良さそう」
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)