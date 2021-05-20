バルト海上空で露戦闘機Su27が米戦略爆撃機を随伴

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ロシアの戦闘機Su-27がバルト海上空の国際空域で、米国の戦略爆撃機В-52Нを随伴した。ロシア西部軍事管区が明らかにした。
発表によれば、5月19日、ロシア領空管理機関が、ロシア国境に接近する空中目標を発見した。これを受けて、バルチック艦隊の戦闘機Su-27が緊急発進した。
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AP Photo / Frederic J. Brown
「ロシア戦闘機のパイロットが、空中目標が米地球規模攻撃軍団の戦略爆撃機В-52Нであると特定し、バルト海上空を随伴飛行した」と述べられている。
また米国機が旋回した後、戦闘機は空港に戻った。国境侵犯は行われなかったとも付け加えられている。
ロシア国防省は、Su-27は国際的な規則に厳格に従って行動したと強調した。
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