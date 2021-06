米国務長官がロシアに要求、「サイバー攻撃を阻止せよ」

ブリンケン国務長官は CNNスペイン語サービスによるインタビューの中で、ロシア領からのサイバー攻撃について言及した。取材内容は、国務省が発表した。

インタビューの中でブリンケン国務長官は次のように指摘した。

ブリンケン国務長官によると、政府、民間企業共にサイバー攻撃への防御力を高めることが必要だという。