「物凄い感覚」　ボランティアがサッカーＷ杯ロシア大会での活動を語る

スプートニク日本

最初に語ってくれたのは、学生のエリザヴェータ・ザイツェワさん。

スプートニク: 今はどのような感情を抱いていますか?軽い寂しさでしょうか、それとも逆に、一休みする時間が訪れたという安堵感でしょうか?

エリザヴェータさん:

スプートニク: ボランティア運動にはどのような経緯で参加したのですか?

エリザヴェータさん: 既にソチでの五輪の時から、私はボランティアになることを夢見ていました。本当に、W杯というものは、全てのものが混ざり合う感情の万華鏡ですね。私たちの国に観客の皆さんが滞在しているという喜び、私たちの代表チームが勝利した時の歓喜、そして代表チームが敗れた時の涙。W杯の要人のゲストでさえも、普通のファンと同じように喜んだり、心配したりしていました。VIPゾーンで飛び跳ねたり、テーブルを叩いたり、自分たちの国の歌を歌ったりすることも、時々ありました。それは感動的でした。何だか、子供のようでもありました。

スプートニク: W杯には、大勢の要人のゲストがやって来ました。有名人と一緒に自撮りをしたいという願望を抑えることはできましたか?

エリザヴェータさん: ゲストの人たち自身が一緒に写真を撮ってもらうよう、私たちに頼んできた場合だけです。私たちは、そのようなお願いをしてゲストの人たちに迷惑をかけないよう、自分たちの側から努力していました。あのディエゴ・マラドーナでも、他人の関心から離れて休憩し、風景をただ満喫したいと思っていると分かっていたからです。彼自身は本物のサッカーレジェンドですけれども。それに、要人のゲストの多くが、マラドーナと知り合いになってちょっと話をしたいと思っていました。

スプートニク: W杯では、どの日が最も嬉しい、そして記憶に残る日になりましたか?

エリザヴェータさん: ロシア代表がモスクワでスペインと試合をして勝った日です。私たちの代表がゴールを決めた時には、ほとんど8万人の観客の歓声が聞こえていました。私は初めて、幸せな気持ちから泣きました。私たちの代表が大会の次の段階に進出したという幸福感からです。試合は遅い時間で、もう夜明けには眠り込んでしまいましたが、私はとても幸せです。こんなふうに、ある幸福な一日として、私はW杯を思い出しています。

私たちに次に話をしてくれたのは、長い活動歴を持つボランティアのオリガ・クージナさん。オリガさんは62歳で、同僚からはボランティア活動の「五輪レジェンド」と呼ばれている。というのも、オリガさんはボランティアとして、既に1980年のモスクワ五輪から参加し、2014年にはソチ五輪でも働いたからだ。

スプートニク: オリガさん、複数の言語を知っていること以外に、どのような資質がボランティアにとって大事でしょうか?