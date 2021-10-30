フィギュア特集
ロシアのイグナトフが4位発進＝GP第2戦「スケートカナダ」男子SP
カナダのバンクーバーで開幕したフィギュアスケートグランプリシリーズ第2戦「スケートカナダ」では、男子シングルのショートプログラムが行われ、ロシアのマカール・イグナトフが得点89.76で4位につけた。
ショートプログラムを終えて1位となったのは、世界選手権3連覇のネイサン・チェン（米国）で、106.72の高得点をマークした。2位は同じ米国のジェイソン・ブラウン（94.00）、3位はカナダのキーガン・メッシング（93.28）。
#SkateCanada ⛸ эхэлсэн, 🇺🇸 Натан Чен эрэгтэй ганцаарчилсан төрөлд богино хөтөлбөрт тэргүүлж (мэдээж). Энэ залуугийн техник яриангүй сайн ч (4L нтр 👌) нэг тийм уран яруухан тансаг байдал бхгүй санагдаад бдаг нь хэцүү 🙄🤔 pic.twitter.com/BAq4GRuEhY— Zoya Kafka 🤍 (@ZoyaKafka) October 30, 2021
ロシアから出場しているエヴゲーニー・セメネンコは5位（87.71）、アレクサンドル・サマリンは8位（78.55）だった。
#SkateCanada -Men short program #JGPFigure#skating #figureskating #GPFigure #NitaSports— Nita Sports_Skating (@NitaSports) October 30, 2021
1. Nathan Chen USA 106.72
2. Jason Brown USA 94.00
3. Keegan Messing CAN 93.28
4. Makar Ignatov RUS 89.79
5. Evgeni Semenenko RUS 87.71
6. Keiji Tanaka JPN 78.83
7. Sota Yamamoto JPN 78.78 pic.twitter.com/poxHdOF4FC
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