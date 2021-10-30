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羽生選手 - Sputnik 日本, 1920, 19.10.2021
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ロシアのイグナトフが4位発進＝GP第2戦「スケートカナダ」男子SP
ロシアのイグナトフが4位発進＝GP第2戦「スケートカナダ」男子SP
カナダのバンクーバーで開幕したフィギュアスケートグランプリシリーズ第2戦「スケートカナダ」では、男子シングルのショートプログラムが行われ、ロシアのマカール・イグナトフが得点89.76で4位につけた。 2021年10月30日, Sputnik 日本
2021-10-30T12:02+0900
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ショートプログラムを終えて1位となったのは、世界選手権3連覇のネイサン・チェン（米国）で、106.72の高得点をマークした。2位は同じ米国のジェイソン・ブラウン（94.00）、3位はカナダのキーガン・メッシング（93.28）。ロシアから出場しているエヴゲーニー・セメネンコは5位（87.71）、アレクサンドル・サマリンは8位（78.55）だった。関連ニュース
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ロシアのイグナトフが4位発進＝GP第2戦「スケートカナダ」男子SP

12:02 30.10.2021
© Sputnik / Maxim Bogodvid / フォトバンクに移行Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа
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カナダのバンクーバーで開幕したフィギュアスケートグランプリシリーズ第2戦「スケートカナダ」では、男子シングルのショートプログラムが行われ、ロシアのマカール・イグナトフが得点89.76で4位につけた。
ショートプログラムを終えて1位となったのは、世界選手権3連覇のネイサン・チェン（米国）で、106.72の高得点をマークした。2位は同じ米国のジェイソン・ブラウン（94.00）、3位はカナダのキーガン・メッシング（93.28）。
ロシアから出場しているエヴゲーニー・セメネンコは5位（87.71）、アレクサンドル・サマリンは8位（78.55）だった。
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