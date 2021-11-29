登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211129/1-9633871.html
日米、来年1月に外務・防衛担当閣僚協議開催の可能性
日米、来年1月に外務・防衛担当閣僚協議開催の可能性
日本と米国は、外務・防衛担当閣僚協議（2プラス2）を来年1月に開く可能性がある。共同通信が報じた。 2021年11月29日, Sputnik 日本
2021-11-29T01:03+0900
2021-11-29T01:03+0900
2021-11-29T01:03+0900
政治
米国
中国
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/36/33/363367_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_1b0d6bced519bb71644748eccd1a2a4b.jpg
共同通信によると、日米両政府は2プラス2を来年1月に米国で開催する方向で調整しており、日本からは林外相と岸防衛相、米国からはブリンケン国務長官とオースティン国防長官が出席する見通し。共同通信は「軍事活動を強める中国をにらみ、日米同盟の抑止力強化を確認する」と報じている。前回の日米2プラス2は日本で今年３月に開催された。日本政府は今月24日、中国が核弾頭の搭載が可能な極超音速滑空兵器の飛行実験を行ったとの報道について、日本の安全保障上の強い懸念だと指摘した。関連ニュース
米国
中国
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/36/33/363367_312:0:2187:1406_1920x0_80_0_0_c24e9f3454d339e84b45ad725f634577.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
政治, 米国, 中国, 国内
日米、来年1月に外務・防衛担当閣僚協議開催の可能性
日本と米国は、外務・防衛担当閣僚協議（2プラス2）を来年1月に開く可能性がある。共同通信が報じた。
共同通信
によると、日米両政府は2プラス2を来年1月に米国で開催する方向で調整しており、日本からは林外相と岸防衛相、米国からはブリンケン国務長官とオースティン国防長官が出席する見通し。
共同通信は「軍事活動を強める中国をにらみ、日米同盟の抑止力強化を確認する」と報じている。
前回
の日米2プラス2は日本で今年３月に開催された。
日本政府は今月24日、中国が核弾頭の搭載が可能な極超音速滑空兵器の飛行実験
を行ったとの報道について、日本の安全保障上の強い懸念だと指摘した。