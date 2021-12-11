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米国務省次官が日韓訪問　経済協力や新型コロナについて協議
米国務省次官が日韓訪問　経済協力や新型コロナについて協議
米国務省のホセ・フェルナンデス次官（経済開発・エネルギー・環境担当）が日本および韓国を訪問し、新型コロナウイルス対策や経済発展について協議する。米国務省のプレスサービスが発表した。 2021年12月11日, Sputnik 日本
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米国務省によると、フェルナンデス次官は12月12日から17日にかけて訪日および訪韓し、「保健分野での世界的危機や新型コロナウイルス、サプライチェーン再編、気候危機、最も重要とされる先端技術の保護や促進など21世紀の重要な問題における協力」について交渉を行う予定。また、会談の議題には、インド太平洋地域の生活向上のための経済協力も含まれている。関連ニュース
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米国務省次官が日韓訪問　経済協力や新型コロナについて協議

2021年12月11日, 10:04 (更新: 2021年12月11日, 10:11)
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File米国務省
米国務省 - Sputnik 日本, 1920, 11.12.2021
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米国務省のホセ・フェルナンデス次官（経済開発・エネルギー・環境担当）が日本および韓国を訪問し、新型コロナウイルス対策や経済発展について協議する。米国務省のプレスサービスが発表した。
米国務省によると、フェルナンデス次官は12月12日から17日にかけて訪日および訪韓し、「保健分野での世界的危機や新型コロナウイルス、サプライチェーン再編、気候危機、最も重要とされる先端技術の保護や促進など21世紀の重要な問題における協力」について交渉を行う予定。
また、会談の議題には、インド太平洋地域の生活向上のための経済協力も含まれている。
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