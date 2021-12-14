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https://jp.sputniknews.com/20211214/9730711.html
フィギュア コストルナヤが怪我のためロシア選手権欠場
フィギュア コストルナヤが怪我のためロシア選手権欠場
ロシア・フィギュアスケート連盟（FFKKR）は、アリョーナ・コストルナヤ選手（18）は怪我のため、月末に開催されるロシア選手権に出場しないと発表した。 2021年12月14日, Sputnik 日本
2021-12-14T09:18+0900
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ロシア・フィギュアスケート連盟のウェブサイトでは「欧州選手権チャンピオンのアリョーナ・コストルナヤ選手は、怪我のためロシア選手権に出場できない」と発表された。同連盟のアレクサンドル・コーガン事務局長は、リアノーボスチ通信に対し「コストルナヤは怪我のため、20日間トレーニングできなくなる」と語った。怪我の内容については明らかにしていない。フィギュアスケート・ロシア選手権は12月23日から26日にかけてサンクトペテルブルクで開催される。関連ニュース
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フィギュア コストルナヤが怪我のためロシア選手権欠場
ロシア・フィギュアスケート連盟（FFKKR）は、アリョーナ・コストルナヤ選手（18）は怪我のため、月末に開催されるロシア選手権に出場しないと発表した。
ロシア・フィギュアスケート連盟のウェブサイト
では「欧州選手権チャンピオンのアリョーナ・コストルナヤ選手は、怪我のためロシア選手権に出場できない」と発表された。
同連盟のアレクサンドル・コーガン事務局長は、リアノーボスチ通信に対し「コストルナヤは怪我のため、20日間トレーニングできなくなる」と語った。怪我の内容については明らかにしていない。
フィギュアスケート・ロシア選手権は12月23日から26日にかけてサンクトペテルブルクで開催される。