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羽生選手 - Sputnik 日本, 1920, 19.10.2021
フィギュア特集
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フィギュア　コストルナヤが怪我のためロシア選手権欠場
フィギュア　コストルナヤが怪我のためロシア選手権欠場
ロシア・フィギュアスケート連盟（FFKKR）は、アリョーナ・コストルナヤ選手（18）は怪我のため、月末に開催されるロシア選手権に出場しないと発表した。 2021年12月14日, Sputnik 日本
2021-12-14T09:18+0900
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フィギュア特集
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アリョーナ・コストルナヤ
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ロシア・フィギュアスケート連盟のウェブサイトでは「欧州選手権チャンピオンのアリョーナ・コストルナヤ選手は、怪我のためロシア選手権に出場できない」と発表された。同連盟のアレクサンドル・コーガン事務局長は、リアノーボスチ通信に対し「コストルナヤは怪我のため、20日間トレーニングできなくなる」と語った。怪我の内容については明らかにしていない。フィギュアスケート・ロシア選手権は12月23日から26日にかけてサンクトペテルブルクで開催される。関連ニュース
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ロシア, アリョーナ・コストルナヤ

フィギュア　コストルナヤが怪我のためロシア選手権欠場

2021年12月14日, 09:18
© Sputnik / Maksim Bogodvid / フォトバンクに移行アリョーナ・コストルナヤ選手（18）
アリョーナ・コストルナヤ選手（18） - Sputnik 日本, 1920, 14.12.2021
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ロシア・フィギュアスケート連盟（FFKKR）は、アリョーナ・コストルナヤ選手（18）は怪我のため、月末に開催されるロシア選手権に出場しないと発表した。
ロシア・フィギュアスケート連盟のウェブサイトでは「欧州選手権チャンピオンのアリョーナ・コストルナヤ選手は、怪我のためロシア選手権に出場できない」と発表された。
カミラ・ワリエワ - Sputnik 日本, 1920, 09.12.2021
フィギュア特集
フィギュア、年齢制限引き上げ　より大きな影響を受けるのはロシア人選手か日本人選手か
12月9日, 20:46
同連盟のアレクサンドル・コーガン事務局長は、リアノーボスチ通信に対し「コストルナヤは怪我のため、20日間トレーニングできなくなる」と語った。怪我の内容については明らかにしていない。
フィギュアスケート・ロシア選手権は12月23日から26日にかけてサンクトペテルブルクで開催される。
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