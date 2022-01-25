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北朝鮮 日本海に巡航ミサイル2発発射か
北朝鮮 日本海に巡航ミサイル2発発射か
韓国は、北朝鮮が日本海に向けて巡航ミサイル2発を発射した疑いがあると発表した。聯合ニュースが25日、韓国軍の情報筋を引用して報じた。 2022年1月25日, Sputnik 日本
2022-01-25T14:15+0900
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韓国軍合同参謀本部が現在、これらのミサイルの特性を分析している。北朝鮮による発射は、1月5日、11日、14日、17日,に続き、今年に入ってから5回目。関連ニュース
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北朝鮮 日本海に巡航ミサイル2発発射か
2022年1月25日, 14:15 (更新: 2022年1月25日, 14:48)
韓国は、北朝鮮が日本海に向けて巡航ミサイル2発を発射した疑いがあると発表した。聯合ニュースが25日、韓国軍の情報筋を引用して報じた。
韓国軍合同参謀本部が現在、これらのミサイルの特性を分析している。
北朝鮮による発射は、1月5日
、11日
、14日
、17日
,に続き、今年に入ってから5回目。