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北朝鮮　日本海に巡航ミサイル2発発射か
https://jp.sputniknews.com/20220125/2-10027073.html
北朝鮮　日本海に巡航ミサイル2発発射か
北朝鮮　日本海に巡航ミサイル2発発射か
韓国は、北朝鮮が日本海に向けて巡航ミサイル2発を発射した疑いがあると発表した。聯合ニュースが25日、韓国軍の情報筋を引用して報じた。 2022年1月25日, Sputnik 日本
2022-01-25T14:15+0900
2022-01-25T14:48+0900
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韓国軍合同参謀本部が現在、これらのミサイルの特性を分析している。北朝鮮による発射は、1月5日、11日、14日、17日,に続き、今年に入ってから5回目。関連ニュース
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北朝鮮　日本海に巡航ミサイル2発発射か

2022年1月25日, 14:15 (更新: 2022年1月25日, 14:48)
© REUTERS / KCNAミサイル発射
ミサイル発射 - Sputnik 日本, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / KCNA
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韓国は、北朝鮮が日本海に向けて巡航ミサイル2発を発射した疑いがあると発表した。聯合ニュースが25日、韓国軍の情報筋を引用して報じた。
韓国軍合同参謀本部が現在、これらのミサイルの特性を分析している。
北朝鮮による発射は、1月5日11日14日17日,に続き、今年に入ってから5回目。
Запуск ракеты в КНДР - Sputnik 日本, 1920, 20.01.2022
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