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欧州銀、ロシアが国際決済システムから追放される事態に向けて大手銀行に対応を要請
欧州銀、ロシアが国際決済システムから追放される事態に向けて大手銀行に対応を要請
欧州中央銀行はロシアに進出する大手銀行に対し、ロシアが銀行間の国際決済システム（SWIFT）から追放される場合を含む様々なシナリオに対し、いかに対応するかについて報告するよう要請した。英紙ファイナンシャル・タイムズが報じた。 2022年1月27日, Sputnik 日本
2022-01-27T14:04+0900
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報道によると、欧州中央銀行の執行部はウクライナ有事の際、ロシアに経済制裁が発動される事態に向けて用意するよう、大手銀行に要請したという。また、ロシアとウクライナに進出するドイツ銀行、及びINGグループに対し、業務状況に関する情報を提供するよう求めたとのこと。関連ニュース
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欧州銀、ロシアが国際決済システムから追放される事態に向けて大手銀行に対応を要請

2022年1月27日, 14:04
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / フォトバンクに移行 欧州の制裁
 欧州の制裁 - Sputnik 日本, 1920, 27.01.2022
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欧州中央銀行はロシアに進出する大手銀行に対し、ロシアが銀行間の国際決済システム（SWIFT）から追放される場合を含む様々なシナリオに対し、いかに対応するかについて報告するよう要請した。英紙ファイナンシャル・タイムズが報じた。
報道によると、欧州中央銀行の執行部はウクライナ有事の際、ロシアに経済制裁が発動される事態に向けて用意するよう、大手銀行に要請したという。
また、ロシアとウクライナに進出するドイツ銀行、及びINGグループに対し、業務状況に関する情報を提供するよう求めたとのこと。
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