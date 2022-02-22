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Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ここ最近、欧米諸国やウクライナでは、ロシアによるウクライナ侵攻が差し迫っていると囁かれている。一方のロシアはこのような非難を何度となく否定し、どの国に対しても攻撃するつもりはなく、「ロシアのアグレッシブ」はロシア国境にNATOがさらに兵器を配備するための口実として使われていると説明している。
https://jp.sputniknews.com/20220222/10226557.html
プーチン大統領　ドネツク、ルガンスクの主権の即刻承認を決定
プーチン大統領　ドネツク、ルガンスクの主権の即刻承認を決定
ロシアのプーチン大統領はモスクワ時間の21日22時半過ぎ（日本時間22日午前4時半過ぎ）、ドネツク人民共和国およびルガンスク人民共和国を承認する必要性を明らかにした。 2022年2月22日, Sputnik 日本
2022-02-22T04:39+0900
2022-02-22T05:08+0900
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ウクライナをめぐる情勢悪化
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プーチン大統領はテレビの生中継での国民に向けた演説で、「以前から引き延ばされていた決定をとる必要があると判断した。ドネツク人民共和国およびルガンスク人民共和国の独立と主権を即刻承認する」と述べた。プーチン大統領はドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国を承認する大統領令に署名した。プーチン大統領はさらにドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国との協力合意にも署名を行った。プーチン大統領はロシア上院（連邦会議）に対して、この決定を支持し、両共和国との友好相互協力条約を批准するよう要請した。上院は明日2月22日、非公開の会議においてドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の承認問題を審議する。同日これより前、ドネツクおよびルガンスク両自称人民共和国の指導者らはロシアのプーチン大統領に対し、共和国の独立を承認するよう要請していた。
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プーチン大統領　ドネツク、ルガンスクの主権の即刻承認を決定

2022年2月22日, 04:39 (更新: 2022年2月22日, 05:08)
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プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 22.02.2022
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ロシアのプーチン大統領はモスクワ時間の21日22時半過ぎ（日本時間22日午前4時半過ぎ）、ドネツク人民共和国およびルガンスク人民共和国を承認する必要性を明らかにした。
プーチン大統領はテレビの生中継での国民に向けた演説で、「以前から引き延ばされていた決定をとる必要があると判断した。ドネツク人民共和国およびルガンスク人民共和国の独立と主権を即刻承認する」と述べた。
プーチン大統領はドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国を承認する大統領令に署名した。プーチン大統領はさらにドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国との協力合意にも署名を行った。
プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 21.02.2022
ウクライナをめぐる情勢悪化
プーチン大統領　ドンバス対立の平和裏解決のためにロシアは最善を尽くした
昨日, 23:17
プーチン大統領はロシア上院（連邦会議）に対して、この決定を支持し、両共和国との友好相互協力条約を批准するよう要請した。
上院は明日2月22日、非公開の会議においてドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の承認問題を審議する。
同日これより前、ドネツクおよびルガンスク両自称人民共和国の指導者らはロシアのプーチン大統領に対し、共和国の独立を承認するよう要請していた
ドンバスにおける情勢はどのように進展してきたか - Sputnik 日本
ウクライナをめぐる情勢悪化
ドンバスにおける情勢はどのように進展してきたか
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昨日, 20:46
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