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トランプ元大統領のSNS AppStoreのアプリダウンロード数で3日連続最多を記録
トランプ元大統領のSNS AppStoreのアプリダウンロード数で3日連続最多を記録
モバイルおよびデジタルエコシステムでのアプリの動向を追跡する「data.ai」社によれば、米国のドナルド・トランプ元大統領のトランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループによって設立されたソーシャル・メディア・プラットフォーム 「TRUTH Social」が、発売3日目にApple... 2022年2月24日, Sputnik 日本
2022-02-24T05:30+0900
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21日、新しいSNSアプリ「TRUTH Social」がApple Storeで利用できるようになった。トランプ元大統領は2021年10月に「TRUTH Social」を発表したが、2021年1月の議会襲撃後、ほとんどのSNSで同氏のアカウントはブロックされていた。トランプ氏は、自らが構築するネットワークが、米国における言論の自由の回復に貢献すると公言した。AppTopiaによると、このSNSアプリは、アカウント登録に問題があり、多くの待機者が発生したにもかかわらず、発売初日に17万回ダウンロードされている。関連ニュース
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モバイルおよびデジタルエコシステムでのアプリの動向を追跡する「data.ai」社によれば、米国のドナルド・トランプ元大統領のトランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループによって設立されたソーシャル・メディア・プラットフォーム 「TRUTH Social」が、発売3日目にApple Storeでもっともダウンロードされたアプリとなった。
21日、新しいSNSアプリ「TRUTH Social」がApple Storeで利用できるようになった。トランプ元大統領は2021年10月に「TRUTH Social」を発表したが、2021年1月の議会襲撃後
、ほとんどのSNSで同氏のアカウントはブロックされていた。トランプ氏は、自らが構築するネットワークが、米国における言論の自由の回復に貢献すると公言した。
AppTopiaによると、このSNSアプリは、アカウント登録に問題があり、多くの待機者が発生したにもかかわらず、発売初日に17万回ダウンロードされている。