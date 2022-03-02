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グーグルディスカバーとグーグルニュース　スプートニク傘下メディアの全リソース表示を制限
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グーグルディスカバー（Googlе Discover）及びグーグルニュース（Google... 2022年3月2日, Sputnik 日本
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「ロシア・セヴォードニャ」は国際的なメディアグループ。そのミッションは世界の出来事を迅速かつ公平に秤にかけて照らし、主要な出来事に対する様々な視点を報じることにある。メディアグループ「ロシア・セヴォードニャ」の海外向けの媒体はスプートニク通信社及びラジオ、ロシア国内向けはリアノーボスチ通信、プライム、InoSMI、Ukraina.ru、Baltnews 、ТОК。現段階では、 Meta（Facebook）は国際通信社「ロシア・セヴォードニャ」の全リソースのアプリケーションを封鎖した。関連ニュース
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グーグルディスカバーとグーグルニュース　スプートニク傘下メディアの全リソース表示を制限

2022年3月2日, 20:11 (更新: 2022年3月2日, 20:38)
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グーグルディスカバーとグーグルマップ　スプートニク傘下メディアの全リソース表示を制限 - Sputnik 日本, 1920, 02.03.2022
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グーグルディスカバー（Googlе Discover）及びグーグルニュース（Google News）は国際通信社「ロシア・セヴォードニャ」（スプートニク通信社はその傘下）の発信する全てのリソースの表示を制限した。「ロシア・セヴォードニャ」は、グーグルによるニュース配信の主要チャンネルのニュース・リソースの作為的なに封鎖は隠蔽検閲であり、情報操作との見解を表した。
「ロシア・セヴォードニャ」は国際的なメディアグループ。そのミッションは世界の出来事を迅速かつ公平に秤にかけて照らし、主要な出来事に対する様々な視点を報じることにある。メディアグループ「ロシア・セヴォードニャ」の海外向けの媒体はスプートニク通信社及びラジオ、ロシア国内向けはリアノーボスチ通信、プライム、InoSMI、Ukraina.ru、Baltnews 、ТОК。
現段階では、 Meta（Facebook）は国際通信社「ロシア・セヴォードニャ」の全リソースのアプリケーションを封鎖した。
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