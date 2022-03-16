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新型コロナウイルス
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米副大統領の夫がコロナに感染＝ホワイトハウス
米副大統領の夫がコロナに感染＝ホワイトハウス
カマラ・ハリス米副大統領の夫、ダグラス・エムホフ氏が新型コロナウイルスに感染した。ホワイトハウスが発表した。 2022年3月16日, Sputnik 日本
2022-03-16T07:55+0900
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セカンドジェントルマンが新型コロナウイルスに感染した。これを受け、エムホフ氏は直近のイベントについて参加を取りやめる。副大統領は陰性が確認されており、今後もPCRテストを継続して受ける予定。関連ニュース
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米副大統領の夫がコロナに感染＝ホワイトハウス
2022年3月16日, 07:55
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2022年3月16日, 07:56
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カマラ・ハリス米副大統領の夫、ダグラス・エムホフ氏
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カマラ・ハリス米副大統領の夫、ダグラス・エムホフ氏が新型コロナウイルスに感染した。ホワイトハウスが発表した。
セカンドジェントルマンが新型コロナウイルスに感染した。これを受け、エムホフ氏は直近のイベントについて参加を取りやめる。副大統領は陰性が確認されており、今後もPCRテストを継続して受ける予定。
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