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ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
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ルガンスク人民共和国　難民用の仮設テントが設置される
ルガンスク人民共和国　難民用の仮設テントが設置される
ルガンスク人民共和国のスタロベリスク市では、非常事態省により難民のための仮設テントが設置された。 2022年3月17日, Sputnik 日本
2022-03-17T21:35+0900
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スタロベリスク市は3月2日、同共和国によりウクライナ軍の支配から解放された。ドネツクおよびルガンスク両人民共和国へは現在、ロシアから届けられた人道支援物資の配布が続けられている。ルガンスク人民共和国へは17日、約50トンの人道支援物資が届けられた。
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ルガンスク人民共和国　難民用の仮設テントが設置される

2022年3月17日, 21:35
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ルガンスク人民共和国のスタロベリスク市では、非常事態省により難民のための仮設テントが設置された。
スタロベリスク市は3月2日、同共和国によりウクライナ軍の支配から解放された。
ドネツクおよびルガンスク両人民共和国へは現在、ロシアから届けられた人道支援物資の配布が続けられている。ルガンスク人民共和国へは17日、約50トンの人道支援物資が届けられた。
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仮設テントに身を寄せる男性と子どもたち（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）

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仮設テントで睡眠をとる少年（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）

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仮設テントの外に立つ人々（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）

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仮設テントで即席めんを手に取る少女（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）

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仮設テントで愛犬と一緒に暮らす女性（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）

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仮設テントの外に立つ男女（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）

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仮設テントに身を寄せる少年（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）

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仮設テントで食事の準備をする女性（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）

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仮設テントに身を寄せる親子（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）

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仮設テントに身を寄せる少女（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）

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