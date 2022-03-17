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ルガンスク人民共和国 難民用の仮設テントが設置される
ルガンスク人民共和国 難民用の仮設テントが設置される
ルガンスク人民共和国のスタロベリスク市では、非常事態省により難民のための仮設テントが設置された。 2022年3月17日, Sputnik 日本
2022-03-17T21:35+0900
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ウクライナをめぐる情勢悪化
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スタロベリスク市は3月2日、同共和国によりウクライナ軍の支配から解放された。ドネツクおよびルガンスク両人民共和国へは現在、ロシアから届けられた人道支援物資の配布が続けられている。ルガンスク人民共和国へは17日、約50トンの人道支援物資が届けられた。
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ルガンスク人民共和国 難民用の仮設テントが設置される
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ルガンスク人民共和国のスタロベリスク市では、非常事態省により難民のための仮設テントが設置された。
スタロベリスク市は3月2日、同共和国によりウクライナ軍の支配から解放された。
ドネツクおよびルガンスク両人民共和国へは現在、ロシアから届けられた人道支援物資の配布
が続けられている。ルガンスク人民共和国へは17日、約50トンの人道支援物資が届けられた。
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仮設テントに身を寄せる男性と子どもたち（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）
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仮設テントで睡眠をとる少年（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）
仮設テントで睡眠をとる少年（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）
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仮設テントの外に立つ人々（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）
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仮設テントで即席めんを手に取る少女（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）
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仮設テントで愛犬と一緒に暮らす女性（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）
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仮設テントの外に立つ男女（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）
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仮設テントに身を寄せる少年（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）
仮設テントに身を寄せる少年（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）
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仮設テントで食事の準備をする女性（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）
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仮設テントに身を寄せる親子（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）
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仮設テントに身を寄せる少女（ルガンスク人民共和国・スタロベリスク、16日）
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