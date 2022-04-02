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ロシアへの配慮から米軍が大陸間弾道ミサイルの発射実験を再延期

ロシアへの配慮から米軍が大陸間弾道ミサイルの発射実験を再延期

米軍は、核弾頭が搭載可能な大陸間弾道ミサイル「ミニットマンIII」の発射実験をロシアに対する配慮から再延期する決定を下した。米空軍のプレスサービスがリアノーボスチ通信の取材に応じた中で明らかにした。 2022年4月2日, Sputnik 日本

2022-04-02T08:34+0900

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先にペンタゴンは大陸間弾道ミサイルの発射実験を3月に延長していた。今回の延期について、前回と同様、ウクライナを巡る情勢を背景にこの発射実験が誤って解釈されることを避けることが狙いだという。次の発射実験は年内に予定されており、戦略兵器の準備に余念はないと指摘している。ペンタゴンのジョン・カービー報道官は3月2日、米軍が大陸間弾道ミサイルの発射実験を延期し、これにより各核兵器の準備レベル引き上げに関する計画がないことを強調していた。関連ニュース

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