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負傷したロシアとウクライナの兵士 ドネツクの病院で治療を受ける
負傷したロシアとウクライナの兵士 ドネツクの病院で治療を受ける
ドネツク人民共和国・ノヴォアゾフスクの中央病院では現在、負傷したロシア・ウクライナ両軍の兵士が治療を受けている。 2022年4月13日, Sputnik 日本
2022-04-13T18:26+0900
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ウクライナをめぐる情勢悪化
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兵士らの治療には同病院の医師のほか、ロシア連邦医療生物学庁（FMBA）の医師があたっているという。東部マリウポリで投降したウクライナ兵も手術や治療を受けており、ロシア兵は応急処置が施されたのち、ヘリコプターで本国へ搬送されている。
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負傷したロシアとウクライナの兵士 ドネツクの病院で治療を受ける
ドネツク人民共和国・ノヴォアゾフスクの中央病院では現在、負傷したロシア・ウクライナ両軍の兵士が治療を受けている。
兵士らの治療には同病院の医師のほか、ロシア連邦医療生物学庁（FMBA）の医師があたっているという。
東部マリウポリで投降したウクライナ兵
も手術や治療を受けており、ロシア兵は応急処置が施されたのち、ヘリコプターで本国へ搬送されている。
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負傷したウクライナ兵士のX線写真を見る医師（ドネツク人民共和国・ノヴォアゾフスク、12日）
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負傷したロシア兵士を搬送するため到着したヘリコプター（ドネツク人民共和国・ノヴォアゾフスク、12日）
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ロシアへ搬送するため、負傷した同僚を担架で運ぶロシア兵士（ドネツク人民共和国・ノヴォアゾフスク、12日）
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負傷した兵士をヘリコプターへ乗せるチェチェン・カディロフ部隊の兵士と医師ら（ドネツク人民共和国・ノヴォアゾフスク、12日）
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ウクライナ兵士の手術を行う医師ら（ドネツク人民共和国・ノヴォアゾフスク、12日）
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ヘリコプターでロシアへ搬送されるロシア兵（ドネツク人民共和国・ノヴォアゾフスク、12日）
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患者の隣に座る女性（ドネツク人民共和国・ノヴォアゾフスク、12日）
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病院で治療を受けるウクライナ兵士（ドネツク人民共和国・ノヴォアゾフスク、12日）
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負傷した兵士に治療を施す医師（ドネツク人民共和国・ノヴォアゾフスク、12日）
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病院で治療を受けるウクライナ兵士（ドネツク人民共和国・ノヴォアゾフスク、12日）
病院で治療を受けるウクライナ兵士（ドネツク人民共和国・ノヴォアゾフスク、12日）