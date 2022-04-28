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円安が継続 2002年4月以来の1ドル130円超に
円安が継続 2002年4月以来の1ドル130円超に
28日午前、日本銀行が「展望リポート」を発表したことから、円に対しドルが高騰し、2002年4月以来初めて130円を超えた。 2022年4月28日, Sputnik 日本
2022-04-28T15:18+0900
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円に対するドルのレートは、前日の128.42円から130.25円まで高騰した。また、ドルのインデックス（米国の6つの貿易相手国の通貨バスケットに対するレート）が0.57％上昇し103.53ポイントとなった。これに先立ち日銀は、短期金利をマイナス金利のマイナス0.1%で維持することを決定している。関連ニュース
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円安が継続 2002年4月以来の1ドル130円超に
2022年4月28日, 15:18 (更新: 2022年4月28日, 16:01)
28日午前、日本銀行が「展望リポート」を発表したことから、円に対しドルが高騰し、2002年4月以来初めて130円を超えた。
円に対するドルのレート
は、前日の128.42円から130.25円まで高騰した。また、ドルのインデックス（米国の6つの貿易相手国の通貨バスケットに対するレート）が0.57％上昇し103.53ポイントとなった。
これに先立ち日銀
は、短期金利をマイナス金利のマイナス0.1%で維持することを決定している。