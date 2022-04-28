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バイデン大統領、5月下旬に日本と韓国を訪問へ＝ホワイトハウス
バイデン大統領、5月下旬に日本と韓国を訪問へ＝ホワイトハウス
ジョー・バイデン大統領は5月20日から24日にかけて韓国と日本を訪問する。ホワイトハウスのジェン・サキ報道官が明らかにした。 2022年4月28日, Sputnik 日本
2022-04-28T09:03+0900
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サキ報道官によると、バイデン大統領は韓国と日本を20日から24日にかけて訪問し、政府間の交流に加え、民間交流の更なる強化について検討を行う。関連ニュース
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バイデン大統領、5月下旬に日本と韓国を訪問へ＝ホワイトハウス
ジョー・バイデン大統領は5月20日から24日にかけて韓国と日本を訪問する。ホワイトハウスのジェン・サキ報道官が明らかにした。
サキ報道官によると、バイデン大統領は韓国と日本を20日から24日にかけて訪問し、政府間の交流に加え、民間交流の更なる強化について検討を行う。