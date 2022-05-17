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米空軍、極超音速ミサイル実験を実施
米空軍、極超音速ミサイル実験を実施
米空軍は16日、ARRW （Air-Launched Rapid Response Weapon）プログラムの枠内で超音速兵器のプロトタイプの実験を行い、成功したと発表した。 2022年5月17日, Sputnik 日本
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超音速兵器は、米カリフォルニア州南部沖合から発射された。米空軍の戦略爆撃機ボーイングB-52Hストラトフォートレスが、ARRWプログラムの枠内で開発された極超音速ミサイルAGM-183Aの「発射に成功」した。AGM-183Aの速度は音速の5倍。AGM-183Aが運搬機から発射されたのは初めてだという。なお、ロシアの極超音速ミサイル「キンジャール」の速度はマッハ8に達する。米国のバイデン大統領は「キンジャール」について、「止めることはほぼ不可能」と述べた。関連ニュース
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米空軍、極超音速ミサイル実験を実施

2022年5月17日, 21:45
© 写真 : Public domain / Air Force photo by Giancarlo Casem戦略爆撃機B-52Hストラトフォートレスの翼の下に搭載された米国の超音速ミサイルAGM-183A ARRW（Air-Launched Rapid Response Weapon ）。米カリフォルニア州エドワーズ空軍基地にて。
戦略爆撃機B-52Hストラトフォートレスの翼の下に搭載された米国の超音速ミサイルAGM-183A ARRW（Air-Launched Rapid Response Weapon ）。米カリフォルニア州エドワーズ空軍基地にて。 - Sputnik 日本, 1920, 17.05.2022
© 写真 : Public domain / Air Force photo by Giancarlo Casem
米空軍は16日、ARRW （Air-Launched Rapid Response Weapon）プログラムの枠内で超音速兵器のプロトタイプの実験を行い、成功したと発表した。
超音速兵器は、米カリフォルニア州南部沖合から発射された。米空軍の戦略爆撃機ボーイングB-52Hストラトフォートレスが、ARRWプログラムの枠内で開発された極超音速ミサイルAGM-183Aの「発射に成功」した。AGM-183Aの速度は音速の5倍。
日本国旗 - Sputnik 日本, 1920, 05.05.2022
日本、極超音速兵器を追尾する無人機の常備展開を検討＝産経新聞
5月5日, 17:15
AGM-183Aが運搬機から発射されたのは初めてだという。
なお、ロシアの極超音速ミサイル「キンジャール」の速度はマッハ8に達する。米国のバイデン大統領は「キンジャール」について、「止めることはほぼ不可能」と述べた。
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