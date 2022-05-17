https://jp.sputniknews.com/20220517/11281445.html
米空軍、極超音速ミサイル実験を実施
米空軍、極超音速ミサイル実験を実施
米空軍は16日、ARRW （Air-Launched Rapid Response Weapon）プログラムの枠内で超音速兵器のプロトタイプの実験を行い、成功したと発表した。 2022年5月17日, Sputnik 日本
2022-05-17T21:45+0900
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超音速兵器は、米カリフォルニア州南部沖合から発射された。米空軍の戦略爆撃機ボーイングB-52Hストラトフォートレスが、ARRWプログラムの枠内で開発された極超音速ミサイルAGM-183Aの「発射に成功」した。AGM-183Aの速度は音速の5倍。AGM-183Aが運搬機から発射されたのは初めてだという。なお、ロシアの極超音速ミサイル「キンジャール」の速度はマッハ8に達する。米国のバイデン大統領は「キンジャール」について、「止めることはほぼ不可能」と述べた。関連ニュース
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米空軍、極超音速ミサイル実験を実施
米空軍は16日、ARRW （Air-Launched Rapid Response Weapon）プログラムの枠内で超音速兵器のプロトタイプの実験を行い、成功したと発表した。
超音速兵器
は、米カリフォルニア州南部沖合から発射された。米空軍の戦略爆撃機ボーイングB-52Hストラトフォートレスが、ARRWプログラムの枠内で開発された極超音速ミサイルAGM-183Aの「発射に成功」した。AGM-183Aの速度は音速の5倍。
AGM-183Aが運搬機から発射されたのは初めてだという。
なお、ロシアの極超音速ミサイル「キンジャール」の速度はマッハ8に達する。米国のバイデン大統領は「キンジャール」について、「止める
ことはほぼ不可能」と述べた。