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日本の2021年度GDPは2.1％増
日本の2021年度GDPは2.1％増
日本内閣府が18日発表した2021年度の実質国内総生産（GDP）速報値は、前年度比2.1％増だった。日本のメディアが報じた。 2022年5月18日, Sputnik 日本
2022-05-18T12:10+0900
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2021年度は実質で３年ぶりのプラスとなった。ただ2020年度は新型コロナの影響で4.5％減、その後の回復力は弱い。一方、2022年1～3月のGDPは前期比0.2％減で、年率換算で1.0％減で537兆円だった。これより前、日本政府は17日、ウクライナ情勢の悪化などを背景にした物価高騰対策の実行のため、総額2兆7009億円規模の2022年度補正予算案を閣議決定した。関連ニュース
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日本の2021年度GDPは2.1％増
日本内閣府が18日発表した2021年度の実質国内総生産（GDP）速報値は、前年度比2.1％増だった。日本のメディアが報じた。
2021年度は実質で３年ぶりのプラスとなった。ただ2020年度は新型コロナの影響で4.5％減、その後の回復力は弱い。
一方、2022年1～3月のGDPは前期比0.2％減で、年率換算で1.0％減で537兆円だった。
これより前、日本政府は17日、ウクライナ情勢の悪化などを背景にした物価高騰対策の実行のため、総額2兆7009億円規模の2022年度補正予算案を閣議決定
した。