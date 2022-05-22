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最新鋭大陸弾道ミサイル「サルマト」は50年間運用可能＝露戦略ロケット軍副司令官

最新鋭大陸弾道ミサイル「サルマト」は50年間運用可能＝露戦略ロケット軍副司令官

ロシア戦略ロケット軍のセルゲイ・ポロスクン副司令官は、最新鋭の大陸弾道ミサイルRS-28「サルマト」は50年間運用可能と表明した。 2022年5月22日, Sputnik 日本

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ポロスクン副司令官は「大陸弾道ミサイルRS-28『サルマト』は、今後50年間戦闘任務で運用できる有望なミサイルシステムである」と述べた。同氏によると、ミサイルの特性と信頼性の高さから、長期間にわたって使用可能だという。また、ロシア戦略ロケット軍のセルゲイ・カラカエフ司令官は、今後数十年で「サルマト」を迎撃可能な兵器が登場することはないと述べた。ロシア国防省は4月20日、同国で国家実験の枠内において「サルマト」の発射実験が初めて実施されたと発表した。関連ニュース

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