https://jp.sputniknews.com/20220622/11651767.html

米テキサス州銃乱射事件が起きた小学校、取り壊しへ

米テキサス州銃乱射事件が起きた小学校、取り壊しへ

米テキサス州ユバルディ市当局は、5月に銃乱射事件が発生し、児童19人と教師2人が死亡した小学校を取り壊す計画。ロイター通信がユバルディ市長を引用して報じた。 2022年6月22日, Sputnik 日本

2022-06-22T17:35+0900

2022-06-22T17:35+0900

2022-06-22T17:35+0900

米国

災害・事故・事件

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/06/16/11651753_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f84dedd874983ce95958f057ae84174.jpg

報道によると、ユバルディ市長は取り壊しの時期については述べなかったが、児童も教師も誰もこの学校に戻ることを望んでいないと指摘した。5月末、ユバルディ市の小学校でサルバドール・ラモス容疑者（18）が銃を乱射し、児童19人と教師2人の計21人が死亡した。容疑者は現場で警官に射殺された。関連ニュース

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

米国, 災害・事故・事件