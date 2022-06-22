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米テキサス州銃乱射事件が起きた小学校、取り壊しへ
米テキサス州銃乱射事件が起きた小学校、取り壊しへ
米テキサス州ユバルディ市当局は、5月に銃乱射事件が発生し、児童19人と教師2人が死亡した小学校を取り壊す計画。ロイター通信がユバルディ市長を引用して報じた。 2022年6月22日, Sputnik 日本
2022-06-22T17:35+0900
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災害・事故・事件
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報道によると、ユバルディ市長は取り壊しの時期については述べなかったが、児童も教師も誰もこの学校に戻ることを望んでいないと指摘した。5月末、ユバルディ市の小学校でサルバドール・ラモス容疑者（18）が銃を乱射し、児童19人と教師2人の計21人が死亡した。容疑者は現場で警官に射殺された。関連ニュース
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米テキサス州銃乱射事件が起きた小学校、取り壊しへ
米テキサス州ユバルディ市当局は、5月に銃乱射事件が発生し、児童19人と教師2人が死亡した小学校を取り壊す計画。ロイター通信がユバルディ市長を引用して報じた。
報道
によると、ユバルディ市長は取り壊しの時期については述べなかったが、児童も教師も誰もこの学校に戻ることを望んでいないと指摘した。
5月末、ユバルディ市の小学校でサルバドール・ラモス容疑者（18）が銃を乱射し、児童19人と教師2人の計21人が死亡した。容疑者
は現場で警官に射殺された。