https://jp.sputniknews.com/20220622/15-11639191.html

日本の銀行、露向け与信残高15％急減 ウクライナ情勢受け

日本の銀行、露向け与信残高15％急減 ウクライナ情勢受け

日本の銀行のロシア向け与信残高の合計が、3月末時点で前年比15.3パーセント減の80億2390万ドル（1兆800億円相当）となったことが明らかになった。日本銀行が20日に公表した国際与信統計をもとに読売新聞が伝えている。 2022年6月22日, Sputnik 日本

2022-06-22T05:02+0900

2022-06-22T05:02+0900

2022-06-22T05:02+0900

露日関係

ロシア

経済

金融

国内

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/05/18/8405692_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_65eea1ce3fee0dd13a96c2acfded8ad5.jpg

読売新聞によると、与信は金融機関が企業や事業に対して行った融資や投資、債券や不動産といった損失につながるおそれのある債権の総額。日本の銀行の露向け与信残高（最終リスクベース）の合計は、昨年末時点では露日経済協力の拡大を背景に98億ドルまで拡大したが、今年に入って約2割急減。ウクライナ情勢をめぐる対露制裁などにより露銀行が国際決済網から排除されたことや、露進出企業が事業縮小・撤退などを決めたためだとされる。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220618/11598359.html

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

露日関係, ロシア, 経済, 金融, 国内