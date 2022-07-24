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ロシア 非友好国リストを再拡大
ロシア 非友好国リストを再拡大
ロシア政府は、自国やロシア国民・企業に対して非友好的な行為を行う国や地域をまとめたリストを拡大した。 2022年7月24日, Sputnik 日本
2022-07-24T17:52+0900
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ロシア
政治
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ロシアは今回、英国の制裁を支持した英王室属領のガーンジー島とマン島、そしてロ シア銀行やロシア財務省、多くのロシア系信用機関との取引を一切禁止したバハマを 非友好国リストに追加した。これよりも前の22日、ロシア政府は非友好国リストを拡大したと発表した。関連ニュース
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ロシア 非友好国リストを再拡大
2022年7月24日, 17:52
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ロシア政府は、自国やロシア国民・企業に対して非友好的な行為を行う国や地域をまとめたリストを拡大した。
ロシアは今回、英国の制裁を支持した英王室属領のガーンジー島とマン島、そしてロ シア銀行やロシア財務省、多くのロシア系信用機関との取引を一切禁止したバハマを 非友好国リストに追加した。
これよりも前の22日、ロシア政府は
非友好国リスト
を拡大したと発表した。
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