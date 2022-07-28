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ロシアは独自のステーションができるまでISSに残る＝NASA
ロシアは独自のステーションができるまでISSに残る＝NASA
ロシアは、少なくとも独自の軌道サービス・ステーションができるまでは国際宇宙ステーション（ISS）に残る意向を表した。有人宇宙飛行部門の責任者キャシー・リーダース氏が伝えた。 2022年7月28日, Sputnik 日本
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リーダース氏によると、現時点で「運営側は、いかなる作業レベルにおいても、何らかの変化に関する兆候を受け取っていない」という。これより前、ロシアは2024年以降、国際宇宙ステーションプロジェクトを脱退し、独自の軌道ステーションを建設すると宣言していた。ISSロシアセグメント飛行責任者のウラジーミル・ソロビヨフ氏は25日、ルースキー・コスモス誌のインタビューで、独自の高緯度ロシア軌道サービス・ステーションの建設は2028年に始まる可能性があると述べた。関連記事
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ロシアは独自のステーションができるまでISSに残る＝NASA

2022年7月28日, 15:25
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NASA - Sputnik 日本, 1920, 28.07.2022
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ロシアは、少なくとも独自の軌道サービス・ステーションができるまでは国際宇宙ステーション（ISS）に残る意向を表した。有人宇宙飛行部門の責任者キャシー・リーダース氏が伝えた。
リーダース氏によると、現時点で「運営側は、いかなる作業レベルにおいても、何らかの変化に関する兆候を受け取っていない」という。
これより前、ロシアは2024年以降、国際宇宙ステーションプロジェクトを脱退し、独自の軌道ステーションを建設すると宣言していた。
ISSロシアセグメント飛行責任者のウラジーミル・ソロビヨフ氏は25日、ルースキー・コスモス誌のインタビューで、独自の高緯度ロシア軌道サービス・ステーションの建設は2028年に始まる可能性があると述べた。
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