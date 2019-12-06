北朝鮮、ソヘ実験場でミサイルエンジン実験再開準備の可能性＝CNN

CNNテレビはカリフォルニアの民間会社Planet Labs社が撮影した衛星写真を入手。ミドルベリー国際問題家員救助のジェフリー・ルイス専門官によると、ミサイルエンジン実験場の近くに大型貨物コンテナーが現れたという。ルイス専門官は、これは北朝鮮のミサイルエンジン実験の再開を意味する可能性がある、と語る。CNNテレビはミサイル発射については話は及んでないと強調した。
News: A new satellite image captured by @planetlabs indicates North Korea may be preparing to resume engine tests at Sohae, per @ArmsControlWonk.— Zachary Cohen (@ZcohenCNN) December 5, 2019
Trump touted Kim's pledge to dismantle the site after their Singapore summit but image shows new activity.https://t.co/LtDYihMtBb
アメリカ国防省とCIAはCNNテレビの検証について今のところコメントを発表していない。
西海（ソヘ）実験場は衛星発射場とも呼ばれ、平壌から北西200km、核開発施設が集中する寧辺（ニョンビョン）から西70kmに位置する。
寧辺の核施設の解体問題は今年2月にハノイで行われた米朝首脳会談でも議題となった。
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