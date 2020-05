昨日、記者団に対し全国人民代表大会の公式報道官である張業遂氏は、中国の国防予算は長期的なもので国内総生産(GDP)の1.3%未満となり、「2.6%となっている世界の平均よりはるかに少ない」と強調した。

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation