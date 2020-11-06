再び最多：ロシア、過去24時間の新規感染者2万人超　新型コロナ

ロシアでは過去24時間に全85地域（ロシア連邦構成主体）で新型コロナウイルスの感染者が新たに2万582人確認され、378人が死亡した。新型コロナ対策本部が発表した。

過去24時間の新規感染者数が最も多かったのはモスクワで6253人。これは秋に入ってから最多。2番目に多かったのはサンクトペテルブルクで1171人。3番目はモスクワ州で605人だった。

© 写真 : Ministry of Natural Resources and Environment of Russia/ Andrey Gabov デンマーク、人の移動制限 ミンク農場でコロナ変異種確認

ロシアのペスコフ大統領報道官は、1日たりの感染者数増加について、「懸念すべき」状況だと指摘した。ペスコフ氏によると、専門家らは感染者の増加を予想しており、追加の対策を必要としている。一方、ロックダウンまでは話は及んでいないという。

ロシアの新型コロナ感染者数は累計173万3440人、累計死者数は2万9887人。回復者は129万6124人。

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