再び最多：ロシア、過去24時間の新規感染者2万人超　新型コロナ

過去24時間の新規感染者数が最も多かったのはモスクワで6253人。これは秋に入ってから最多。2番目に多かったのはサンクトペテルブルクで1171人。3番目はモスクワ州で605人だった。

© 写真 : Ministry of Natural Resources and Environment of Russia/ Andrey Gabov