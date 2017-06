イタリア料理の食べ方や作り方をご存知ですか？シェフたちが指摘する愚かな間違いTOP１０【写真】

スプートニク日本

パスタ

「イタリアレストランの最も愚かな間違いの一つは、カルボナーラをつくる時に、卵黄の代わりにホワイトソースを使うことだ」。ロンドンにあるレストラン「La Tagliata」のシェフ、アントニオ・トネッリさんは、このように語っている。またトネッリさんは「絶対に海塩の入っていない熱湯でパスタを茹でないように」とアドバイスしている。

同じくロンドンにあるレストラン「Fucina」のシェフ、ジョーダン・スクレアーさんは「なぜシェフたちはパスタにバターあるいはホワイトソースを加えるのだろうか?イタリア料理の主な成分はオリーブオイルなのに」と首をかしげている。

スクレアーさんは「パスタは常にメイン料理であり、例えば、ステーキなどと一緒に食べてはならない。また肉団子やチキンもだめだ」と指摘し、「ケチャップはフライドポテト用に残しておいてほしい。お願いだから」と語った。

ピザ

スクレアーさんはまた「イタリアのピザにパイナップルが乗ることは絶対にない」と語る。またピザを断片にカットしてフォークとナイフを使って食べてはならず、その代わりに、カッとしたピザを手で少し折り曲げて食べるという。

© 写真: San Patrignano

Pizza served at the Sp.accio pizzeria in Rimini, Italy