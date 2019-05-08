ベラルーシのノーベル文学賞受賞者の作品　日本語のオンライン漫画で発表

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ロシア語ニュースサイト「ゴメル・トゥディ」の報道によれば、同作品の漫画化を手掛けているのは『オオカミと香辛料』で有名な漫画家の小梅けいと氏。第１話はすでにオンラインで発表された。
Обложка манга-адаптации книги нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» от иллюстатора манги «Spice and Wolf» Кейто Коумэ.— Шикимори (@shikimori_org) 29 апреля 2019 г.
Первая глава вышла 27 апреля, в аннотации обещается история "более 500 женщин на войне". pic.twitter.com/VnEMimaWR6
アレクシエーヴィチ氏の『戦争は女の顔をしていない』は、大祖国戦争に参戦した女性たちの物語で、１９８４年に雑誌『オクチャーブリ（１０月の意）』ではじめて発表された。同作品は日本では、アレクシエーヴィチ氏がほぼ無名であった２００８年にまず群像社が三浦みどり氏の翻訳で出版していた。ノーベル賞受賞後、版権の期限の問題からアレクシエーヴィチ氏が群像社から岩波出版へと版権を渡したことで日本国内では論議を呼んでいた。
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