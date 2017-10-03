日本のファッションブランド　ロシア大使館でファッションショー【写真】

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モデルらはルネサンス期のイタリアの画家、ジュゼッペ・アルチンボルドをモチーフにしたプリントを施した衣装を着て登場した。
Кстати показ Comme des Garçons проходил в здании российского посольства в Париже pic.twitter.com/wvWRX6HJtO— MARIA ZLOBINA (@masha_zloby) 30 сентября 2017 г.
「コム・デ・ギャルソン」は女性ファッションデザイナー、川久保玲氏が設立した日本のプレタポルテ（高級既製服）ブランドである。
comme des garcons 2018ss のランウェイにて— TDKR DP (@TDKR15813206) 1 октября 2017 г.
ついに･･･ついにギャルソンとプリキュアのコラボがきたで･･･！！（大歓喜） pic.twitter.com/W7wbGk2Opp
コム デ ギャルソン（COMME DES GARCONS）2018春夏プレタポルテコレクション全ルック。15カット。 https://t.co/JPqNjAki2U #PFW pic.twitter.com/6xdzD9ZC4E— VOGUE JAPAN (@voguejp) 2 октября 2017 г.
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