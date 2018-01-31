世界一のイケメン犯罪者は、なぜモスクワに来たのか？【動画・写真】

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ミークスさんは、２０１４年に米カリフォルニア州北部ストックトンの警察に逮捕され、逮捕後に撮影された写真を警察がフェイスブックで公開し、有名になった。
ミークスさんの写真には１０万件以上の「いいね！」が集まり、ミースクさんは「世界一のイケメン犯罪者」と呼ばれた。
Jeremy Meeks for MMSCENE Issue 020, read our exclusive interview with Jeremy: https://t.co/ymtKH6AFq1 pic.twitter.com/lWGdgMNIBT— MMSCENE by D'SCENE (@mmscene) 28 января 2018 г.
ミークスさんは２０１６年に釈放された後、積極的にモデルの仕事を始めた。
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報道によると、ミークスさんはモスクワでビデオクリップの撮影に参加する。
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