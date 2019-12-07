世界一高価なクリスマスツリーが設置される【写真】

同紙によると、世界一高価なクリスマスツリーの高さは6メートル超。
This is, apparently, the world's most expensive xmas tree, with decorations worth £11.9 million, at the Kempinski Hotel Bahia in Marbella. They seem to be missing the point here. pic.twitter.com/ZDt5AvE67M— Vanessa Friedman (@VVFriedman) December 3, 2019
華やかな雰囲気を出すために3000個のスワロフスキー・クリスタルが散りばめられている。飾りは、金とダイヤモンドダストでコーティングされた本物のダチョウの卵、ブルーサファイアやダイヤモンドのジュエリーなど。またツリーは毛皮、革、高価な布で装飾されている。
Decked with $15 million of jewels, this may be the world's most expensive Christmas tree— Leslie Mack (@lesliemack) December 2, 2019
Kempinski Hotel Bahia, near Marbella, Spainhttps://t.co/pMYn32v6sH #travel
この中で 最も高価なジュエリーは、230万ドルのピンクダイヤモンドと、推定価格490万ドルの楕円形のレッドダイヤモンド。
В гостинице Kempinski Hotel Bahia недалеко от Марбельи (Испания) установили самую дорогую елку в мире. Стоимость украшений на рождественском дереве составляет около 15 млн долларов. pic.twitter.com/Q9xJIBGXNA— АВС ВОЯЖ (@avs_voyage) December 5, 2019
クリスマスツリーは24時間体制で監視されている。
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