極東ウラジオストク　日本の海上自衛隊の自衛艦旗を彷彿とさせる旗の取り替えが決定

Жителям Владивостока несколько удивились флагам, которые появились на центральной площади города к 9 мая. По их мнению, они похожи на флаг ВМС Японии.



В мэрии заявили, что их заменят - подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц. pic.twitter.com/ecLT8c5YdS