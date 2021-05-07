極東ウラジオストク　日本の海上自衛隊の自衛艦旗を彷彿とさせる旗の取り替えが決定

SNSに投稿された写真を見ると、現地の通りに掲げられた旗には赤と白の光線が描かれ、その中心に祖国戦争勲章がデザインされている。
Жителям Владивостока несколько удивились флагам, которые появились на центральной площади города к 9 мая. По их мнению, они похожи на флаг ВМС Японии.— ★ Чипполино ★ (@Beria911) May 7, 2021
В мэрии заявили, что их заменят - подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц. pic.twitter.com/ecLT8c5YdS
この旗の写真の投稿は反響を呼び、地元住人の不満を引き起こすこととなった。ネットユーザーは、この赤と白の光線のデザインが、日本の海上自衛隊の自衛艦旗に似ていると指摘している。
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