フィギュアスケート全日本選手権：紀平梨花選手、初の日本女王に

紀平梨花選手がフリー1位となり計229.20点で優勝（フリー得点155.22点）。これまで全日本優勝経験がある宮原知子選手（計191.43点で最終4位）と坂本花織選手（計188.26点で最終6位）はともに表彰台を逃した。
Final results of the Ladies competition at #全日本選手権— In The Loop (@InTheLoPodcast) December 21, 2019
🥇#RikaKihira - FS: 155.22, Total: 229.20
🥈#WakabaHiguchi - FS: 138.51, Total: 206.61
🥉#TomoeKawabata - FS: 128.43, Total: 193.96 pic.twitter.com/otVFMy6DWH
2位には樋口新葉選手が計206.61点で入った（フリー得点138.51点）。
【 #全日本選手権 女子FS】#紀平梨花#フィギュアスケート #figureskate— スポーツナビ フィギュアスケート編集部 (@sn_figure) 21 декабря 2019 г.
(写真：坂本清) pic.twitter.com/bHao3UySAG
3位はジュニア選手ながら健闘の川畑和愛選手（計193.96点、フリー128.43点）だった。
【 #全日本選手権 女子FS】#樋口新葉#フィギュアスケート #figureskate— スポーツナビ フィギュアスケート編集部 (@sn_figure) 21 декабря 2019 г.
(写真：坂本清) pic.twitter.com/z02YQ4Y4mp
明日22日はアイスダンスフリーと男子シングルフリーが行われる。
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