攻撃を受けた記者が母親へのビデオメッセージを録画【動画】

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Doordarshan Newsはツイッターで「シャルム記者はこれが人生最後の瞬間だと思ったが、彼は生き残った」と伝えた。
He thought these were his last moments. But he survived….. #DDNews video journalist Mor Mukut Sharma shared his heart-wrenching ordeal as the dastardly #naxal attack in #Dantewada was underway.— Doordarshan News (@DDNewsLive) 31 октября 2018 г.
A salインドで世界一高い像が完成 自由の女神像の２倍の高さ【写真・動画】ute to his bravery and courage even in the face of death pic.twitter.com/6LvaFnugn9
HindustanTimesによると、シャルム記者は母親に次のようなメッセージを送った－
「ママ、もし僕がこの攻撃から生き残ったとしたら、ただ僕がママをとっても愛していることを知って欲しい。僕は殺されるかもしれない。（中略）どうしてかはわからないけど、僕は死に直面しているのが怖くないんだ。生き残るのは簡単じゃない。６～７人の兵士がいる。僕たちは囲まれている」。
なお、攻撃でDoordarshanのカメラマンと警官２名が死亡したという。
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