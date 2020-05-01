イスラエル軍がシリア軍にミサイル攻撃

報道によると、ミサイル攻撃は5月1日未明に行われた。
(2,028) LA SEÑAL MAS CERCA QUE TE ANUNCIA LA VENIDA DE JESÚS, ES LA TERCERA GUERRA MUNDIAL, QUE SE INICIARA EN SIRIA (Jeremías 1:13-14), (Isaías 17:1), (Ezequiel 38 y 39 GOG Y MAGOG)— CRISTO VIENE PRONTO, NOTICIAS (@VieneNoticias) April 30, 2020
“HELICÓPTEROS DE ISRAEL DISPARAN MISILES CONTRA SITIOS MILITARES SIRIOS"https://t.co/xKtxwn4uSS
イスラエル空軍のヘリは占領地域のゴラン高原から飛来し、ミサイルを複数発射した。空爆による被害が出ているという。
4月27日、イスラエル空軍はレバノンの空域からシリアの首都ダマスカス近郊に対して空爆を加えた。
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