拘束後死亡米大学生、北朝鮮に拷問された＝トランプ大統領【動画】

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WATCH: Fred and Cindy Warmbier speak out for the first time since the death of their son Otto | @ainsleyearhardt pic.twitter.com/foKsrRPv6U— FOX & friends (@foxandfriends) 26 сентября 2017 г.
トランプ米大統領はこのインタビューについて「オット・ワームビアさんの両親との素晴らしいインタビューだ」とツイッターで投稿した。
Great interview on @foxandfriends with the parents of Otto Warmbier: 1994 — 2017. Otto was tortured beyond belief by North Korea.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 сентября 2017 г.
また、トランプ氏は「オットーは北朝鮮から信じられないほどの拷問を受けた」として、ワームビアさんが北朝鮮に拷問されたことを確認した。一方、国務省のナウアート報道官は拷問について「否定も肯定もしない」と述べるにとどめた。
オットー・ワームビアさん（２２）は２０１６年１月、北朝鮮への旅行中、朝鮮労働党委員長の金正恩氏の画像があるポスターをホテルから盗んだ容疑で拘束された。同年３月、北朝鮮の最高裁は国家転覆陰謀罪にあたるとして労働教化刑15年を宣告した。２０１７年６月１３日、ワームビア氏は昏睡状態のまま解放され、帰国した。解放された１周間後ワームビアさんが死亡した。
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