イエローストーン国立公園とグランド・キャニオン国立公園、一部再開へ

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて閉園していた米イエローストーン国立公園が5月18日から再開される。同公園の公式ツイッターで伝えられた。

公園は「イエローストーン国立公園は5月18日に再開し、限定的な体制で営業を開始する」と発表した。公園側の計画によると、再開は3段階で行われる。はじめにワイオミング州側の南と東の公園入り口が再開される。モンタナ州とアイダホ州側の入り口は封鎖が続けられる。

News Release: Yellowstone National Park will reopen on a limited basis on May 18. To read the full news release and Yellowstone COVID-19 Reopening Plan visit: https://t.co/Nvihw5szni https://t.co/ppLifjGgmv pic.twitter.com/DrNjDvJD07 — yellowstonenps (@YellowstoneNPS) May 13, 2020

​米アリゾナ州にあるグランド・キャニオン国立公園も5月15日から18日に南側の入り口が段階的に再開されると発表した。

またワイオミング州のグランドティトン国立公園とユタ州のザイオン国立公園も再開の計画を発表した。CNNが報じた。

イエローストーン国立公園は、米国での新型コロナウイルス流行によるワイオミング州及びモンタナ州における芳しくない疫学的状況を受けて3月24日に閉鎖された。

トランプ大統領は4月16日、国の再開および新型コロナの感染拡大を受けて導入された制限措置を29州で段階的に解除すると発表した。