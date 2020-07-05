エチオピアの人気歌手殺害事件　抗議デモの死者が160人超え　抗議活動は欧米でも【写真・動画】

東アフリカのエチオピアでは首都アディスアベバで有名歌手のハチャル・フンデッサさんが射殺される事件を受けて抗議活動が続いており、これまでに166人が死亡した。抗議活動は欧米でも行われている。AFP通信が現地警察の発表をもとに報じている。

エチオピア各地ではこれまでの抗議活動で145人の一般市民が死亡したほか、11人の警官が殉死した。さらに首都アディスアベバでは10人が死亡している。

警察によると、抗議活動では少なくとも167人が負傷したほか、1000人以上が拘束された。

抗議活動は米国や英国でも行われている。米ミネソタ州ではエチオピアにルーツを持つオロモ族のコミュニティが抗議活動を行った。

Hundreds of protesters take over I-94 in St. Paul calling for justice for Ethiopian singer/activist Hachalu Hundessa. He was shot and killed in Ethiopia after speaking out against the government. Protesters are calling on US leaders to stop funding/supporting Ethiopian government pic.twitter.com/fzZN7Xz0lH — Hannah Flood (@hannahfloodfox9) July 2, 2020

​英国ではロンドンのエチオピア大使館前で抗議活動が行われた。

​​エチオピアでは6月29日夜、国内で絶大な人気を誇る民族音楽グループのボーカル、ハチャル・フンデッサさんが銃で撃たれて死亡した。

Praying for the family of Haacaaluu Hundeessaa 😞😞 the legendary singer died earlier today in Ethiopia. R.I.P to a good soul 🙏🏽 pic.twitter.com/YKgf6mDuUv — SelamCentral (@SelamCen) June 29, 2020

​フンデッサさんは民主派の歌手として知られており、政治に関する楽曲をいくつも発表している。故人は2018年に巻き起こった反政府活動の際にエチオピア最大のオロモ族を代弁するアーティストとして注目された。​

この事件を受けてエチオピアでは抗議活動が勃発し、首都アディスアベバで30日、3件の爆破事件が立て続けに発生し、爆弾を仕掛けた容疑者らを含め、8人があわせて死亡した。

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