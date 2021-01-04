トルコ西部で2500年前の神殿が発見される

専門家らは、イズミール県の都市ウルラ、チェシュメ、セェフェリヒサールの1600平方メートルのエリアを調査した。専門家らは新石器時代後期の16の集落を含む、先史時代の35の集落を見つけることに成功した。
2,500-year-old Aphrodite temple discovered in Turkey https://t.co/iDGog0y9xn pic.twitter.com/741Z2GBaDu— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 2, 2021
#Turkey: Ruins of Aphrodite Temple found in Urlahttps://t.co/JvvRs3JSlo pic.twitter.com/3XECjKxJ6O— Hürriyet Daily News (@HDNER) January 3, 2021
この地域の発掘を主導する考古学者のエリフ・コパラル氏は、「我々はこの時代の広大な社会経済構造を裏付けるものを発見した」と語った。
© Depositphotos / Petrovich99
コパラル氏は「地表を調べていた時、紀元前6世紀に建てられたアフロディーテ神殿を発見した。当時、アフロディーテ信仰は広まっていた。これは驚くべき、素晴らしい発見だ」と述べた。
また、同氏は学術論文で報告されているように、2016年にも初めて神殿の痕跡が発見されたと指摘した。
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)