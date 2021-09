カブール　数百人の女性が、男女別学とアフガンのイスラム化を支持

This isn’t our culture!

Afg women aren’t part of extremism, don't make them savage, don't impose ISIS culture on us!

Maiwand Malala & Rabia Balkhi’s Afg dresses & big scarfs r d proves of our dignity, Afghanism & feminine identity!

Don’t threaten our values 2 silence our voices! pic.twitter.com/Nx5jXC6RAv