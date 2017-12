日本人専門家が見る、シリアをめぐるロシアの評価とジレンマ：ロシアの対テロ勝利宣言は正しかったのか？

スプートニク日本

シリア情勢に詳しい東京外国語大学の青山弘之教授は、ロシアのシリア介入に対する評価は「どのような政治的立場から見るかによって変わる。日本でポジティブに評価されることはまず無い」と話す。

