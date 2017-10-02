「小さなロケットマンと交渉が無駄時間」＝トランプ氏

スプートニク日本
トランプ氏は北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長を「ロケットマン」と呼んでこき下ろしてきて、「素晴らしい国務長官であるレックス・ティラーソン氏に、小さなロケットマンと交渉しようとして時間を無駄にしていると伝えた」と投稿。「力を温存しておけ、レックス。われわれはやるべき事をする」と書き込んだ。
I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 октября 2017 г.
…Save your energy Rex, we'll do what has to be done!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 октября 2017 г.
なお、先日中国訪問中のティラーソン米国務長官は、米国と中国を直接に接触するが複数あると述べた。ティラーソン氏は「（北朝鮮に）対話したいのか尋ねている」と述べた。「対話はできるし、実際に話をする」と強調した。
関連のニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)