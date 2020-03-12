米軍がシリアとの国境地帯でイラクの民兵組織を空爆【動画】

報道によれば、米空軍は西部アンバール県アル＝フライ村に空爆を加えた。一方、シリア国営放送はイラクとの国境に面した同国南東部の監視所が「所属不明の部隊」によって空爆されたと報じている。これらの報道が同一の空爆を指すものかは不明。

Footage of Aftermath of US air raids on Imam Ali military base of PMF, Iran linked militia,



The base was razed to the ground with 18 kills including their commander #Iraq #BREAKING #العراق #ابوالكمال pic.twitter.com/8gYNeDMZtb — Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) March 11, 2020

​イラクでは11日夜（日本時間で12日未明）、首都バグダッド近郊のタジ基地がロケット攻撃を受けた。タジ基地には米軍主導の有志連合軍が駐留しており、過激派組織「ダーイシュ（IS、イスラム国）」の掃討作戦を行っている。タジ基地には少なくとも15発のロケットが命中した模様。

2 US and 1 British soldiers have been killed and 11 soldiers have been injured in rocket attack on Taji military base in #Iraq pic.twitter.com/NIKWSqM1Tv — Brave (@Brave_313) March 11, 2020

​ロイター通信によれば、この攻撃により米兵2人と英兵1人が死亡したほか、12人の兵士が負傷した。犠牲者の遺族に通達があるまで氏名の公表は行われない。

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