「ロスコスモス」、無人コンバインのテストを実施【動画】

スプートニク日本
ロゴジン氏は「ロシアのコンバイン運転士は、近いうちにも仕事を失うだろう」と指摘している。
Комбайнёры в России скоро потеряют работу).— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 октября 2018 г.
НПО Автоматики — г.Екатеринбург (разработчик систем управления ракеты Союз-2) успешно провело испытания беспилотного комбайна со своей системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС
Точность обработки поля 2 см@roscosmos pic.twitter.com/Ebjg29PkK5
ロゴジン氏によると、ロスコスモスの傘下企業の一つが、独自のコンピュータビジョン技術システムを持つ独自に開発した人工知能による制御下で無人コンバインのテストを行い、成功した。耕地の処理精度は２センチ。
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