マクレガーVSヌルマゴメドフ　試合直後に会場で乱闘騒ぎ【動画】

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米ラスベガスで開かれたUFC229大会ライト級タイトルマッチはヌルマゴメドフの勝利に終わった。
#UFC229 │ After Tapping Out Conor McGregor, Khabib Jumped Out Of The Octagon To Fight Members Of The Irishman’s Team 😳🥊 pic.twitter.com/WvA6EP6m9X— NOW IN SPORTS (@NOW_insports) 7 октября 2018 г.
ヌルマゴメドフは4Rでマウントを取り、マクレガーがタップした。
マクレガー負けた！！😧— 京極 Max 克磨 (@MaxFighter1025) 7 октября 2018 г.
ハビブ試合後にマクレガーのコーチまでボコしに行って笑ったwww#UFC229#マクレガー pic.twitter.com/Nn2bU9VigQ
試合後、ヌルマゴメドフは場外の何者かと言い争いになって試合場を飛び出し、観客席へ。乱闘が起きた。
Whtttaaa Dramatic End…entertaining But Disrespectful…By The Way Great Card In T Mobile Arena #UFC229 congratulations Ferguson Fr Yr Comeback Victory…& How Great Match Tht & F*ck Khabib U Dump. Conor McGregor Is Still The Champ May be khabib is 27-0 in cage but outside 0-1 pic.twitter.com/JXOBbgeaWq— Best In The World (@RohanRGGohil) 7 октября 2018 г.
乱闘は会場で観戦していた他の選手と警備員により、迅速に沈静化された。騒ぎのあと、UFCのダナ・ホワイト代表がマクレガー陣営に警告した。
ヌルマゴメドフは乱闘後、リングに戻った。だが今度は両選手と両陣営が入り乱れる乱闘騒ぎが起きた。
結局、両選手は警察に付き添われ、リングから退場させられた。
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