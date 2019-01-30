マクレガーとの乱闘　ヌルマゴメドフに９カ月の出場停止処分＝正式決定

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ヌルマゴメドフは、総合格闘技大会「UFC（Ultimate Fighting Championship）」のコナー・マクレガーとのタイトルマッチ後に乱闘騒ぎに参加し、９カ月の出場停止（１０月７日から）のほか、５０万ドル（約５５００万円）の罰金も科された。
トレーナーのアブデルアジズ氏によると、ヌルマゴメドフが試合に復帰できるのは８月末から９月以降。
マクレガーには、乱闘が行われた日から６カ月の出場停止処分と、５万ドル（約５５０万円）の罰金が科された。マクレガーは、４月６日から試合に出場することができる。
マクレガーはツイッターに「私は、乱闘のすべての状況の公正な評価に対し、ネバダ州アスレチック・コミッションに感謝する。私はあの夜、対戦相手の親戚を殴りたくはなかったが、こんなことになってしまった。私は近いうちにリングに戻るつもりだ。皆さん、ありがとう」と投稿した。
I am thankful for the Nevada athletic commissions fair assessment and handling of the brawl incident.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 30 января 2019 г.
It was not my intention to land the final blow of the night on my opponent’s blood relative. It’s just how it played out.
I look forward to competing again soon.
Thank you all.
ヌルマゴメドフのトレーナー、アブデルアジズ氏は「私は、これは公正だとは思っていない。ハビブは５０万ドルの罰金で、コナーは５万ドル？これは途方もないナンセンスだ」と述べた。ジャーナリストのアリエル・ヘルワニ氏が、ツイッターで伝えた。
Just spoke to Khabib’s manager @AliAbdelaziz00.— Ariel Helwani (@arielhelwani) 29 января 2019 г.
On the fine difference:
"I don't think it's fair. Khabib gets $500k and Conor gets $50k? I think it's bullshit."
On the length of the suspensions:
"That's fair. They'll both get six months. But for his teammates, it's too much."
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